Gazzetta: Liverpool pronto ad offrire 50 milioni per Koulibaly

Giuntoli si è già mosso con il Verona per Zaccagni e Barak e, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport è pronto a trattare anche per Marcos Senesi, difensore del Feyenoord. Tutti nomi che giovani e poco costosi che andrebbero a sostituire gli uscenti Fabian Ruiz, Koulibaly, Maksimovic e Bakayoko. Proprio per il difensore senegalese il Liverpool è pronto ad offrire 50 milioni, ma bisognerà vedere, precisa la Gazzetta, se De Laurentiis venderà o pretenderà di più come fatto nelle passate stagioni. È impensabile, comunque che possa cederlo alle cifre pretesa la scorsa estate: la richiesta di 80 milioni fece arretrare sia i due Manchester sia il Psg. Il presidente punterebbe ad incassare dai 100 ai 110 milioni dalle cessioni del difensore senegalese e di Fabian Ruiz.

