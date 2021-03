Gazzetta: la Serie A è in emergenza non per il covid, ma per il forsennato shopping del calciomercato (Di martedì 30 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport ha messo in evidenza oggi la curiosa contraddizione dell’azienda Serie A Costi e debiti sempre più su in seguito a movimentazioni forsennate nel calciomercato, eppure non vinciamo una coppa europea da oltre un decennio I numeri degli ultimi bilanci dei club infatti, presentati a fine agosto 2020, evidenziano numeri da emergenza, come appare dall’approfondimento della Gazzetta. Complice l’emergenza coronavirus infatti, la voce che più preoccupa è quella dei debiti che sfiorano quota 2,8 miliardi e sono aumentati di 300 milioni rispetto a 12 mesi fa. Una cifra che è raddoppiata nel corso degli ultimi 10 anni. L’approfondimento della Gazzetta, cifre alla mano, dimostra come le società della Serie A avessero già difficoltà prima ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 marzo 2021) Ladello Sport ha messo in evidenza oggi la curiosa contraddizione dell’aziendaA Costi e debiti sempre più su in seguito a movimentazioni forsennate nel, eppure non vinciamo una coppa europea da oltre un decennio I numeri degli ultimi bilanci dei club infatti, presentati a fine agosto 2020, evidenziano numeri da, come appare dall’approfondimento della. Complice l’coronavirus infatti, la voce che più preoccupa è quella dei debiti che sfiorano quota 2,8 miliardi e sono aumentati di 300 milioni rispetto a 12 mesi fa. Una cifra che è raddoppiata nel corso degli ultimi 10 anni. L’approfondimento della, cifre alla mano, dimostra come le società dellaA avessero già difficoltà prima ...

