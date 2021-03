Gazzetta: Bilanci Serie A, al 30 giugno solo Napoli, Cagliari e Fiorentina non avevano debiti (Di martedì 30 marzo 2021) Nell’approfondimento pubblicato oggi dalla Gazzetta dello Sport sui conti dei club di Serie A in base all’ultimo Bilancio approvato si evidenzia che i club sono in forte difficoltà in quanto i debiti sono aumentati notevolmente. Al 30 giugno 2020 soltanto 3 squadre di Serie A non avevano debiti : Cagliari, Fiorentina e Napoli (più la retrocessa Lecce) Il merito, per quanto riguarda il Napoli è a ricercarsi nella politica che il presidente ha portato avanti negli anni precedenti e che ha spesso scontentato i tifosi Gli azzurri hanno fatto registrare costi per 294.9 milioni a fronte di ricavi per 178.9. Il risultato netto fa segnare un -19 milioni mentre i debiti netti ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 marzo 2021) Nell’approfondimento pubblicato oggi dalladello Sport sui conti dei club diA in base all’ultimoo approvato si evidenzia che i club sono in forte difficoltà in quanto isono aumentati notevolmente. Al 302020 soltanto 3 squadre diA non(più la retrocessa Lecce) Il merito, per quanto riguarda ilè a ricercarsi nella politica che il presidente ha portato avanti negli anni precedenti e che ha spesso scontentato i tifosi Gli azzurri hanno fatto registrare costi per 294.9 milioni a fronte di ricavi per 178.9. Il risultato netto fa segnare un -19 milioni mentre inetti ...

