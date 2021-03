(Di martedì 30 marzo 2021) Il premiod'oro per la stagione-20 è andato a Gianpiero, il tecnico della Dea ha ottenuto lo speciale riconoscimento per il secondo anno consecutivo. Il mister bergamasco ha poi commentato ai microfoni della FIGC la vittoria: Questalaa tutta, allo staff e ai giocatori: a tutti quanti, perché è veramente una vittoria di squadra. Rispetto a quella vinta l’anno scorso è diversa, perché ogni stagione ha le sue particolarità e questo premio è riuscito a dare continuità a quello conquistato in precedenza. Ottenerlo è stato ancora più difficile e forse, proprio per questo motivo, questaè ancora più bella".ricorda i mesi di dolore vissuti dalla ...

ItaSportPress : Gasperini eletto panchina d'oro 2019-20: 'La dedico a Bergamo' - -

... giunto a Zingonia per premiare direttamente- abbiamo voluto comunque mantenere quello ...- è il commento dell'allenatore sannita - ringrazio tutti i miei colleghi per avermimiglior ......A a Gian Pierodell'Atalanta, al suo secondo successo consecutivo. "Con grande gioia e soddisfazione - è il commento di Pippo Inzaghi - ringrazio tutti i miei colleghi per avermi...Per la massima serie è stato invece premiato con la Panchina d’Oro Gian Piero Gasperini, che porta a casa il premio ... a caldo di Pippo – ringrazio tutti i miei colleghi per avermi eletto miglior ...Gasperini ha quindi ripercorso le avversità dello scorso ... è il commento dell’allenatore sannita – ringrazio tutti i miei colleghi per avermi eletto miglior allenatore della Serie B 2019/2020.