Galles-Repubblica Ceca | espulso Schick per una manata rifilata ad un avversario VIDEO

(Di martedì 30 marzo 2021)Patrick Shick, che nel match, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022, è finito sotto la doccia anzitempo. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, l’ex attaccante della Roma ha infatti rifilato unaad un. Nessun dubbio per l’arbitro, che ha immediatamente estratto dal taschino il rosso diretto. In alto e di seguito ildell’accaduto. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Galles Repubblica

La partita Galles-Repubblica Ceca di Martedì 30 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per le qualificazioni mondiali CARDIFF