Gabry Ponte | «Sto per diventare papà»

(Di martedì 30 marzo 2021) «E niente, sto per diventare papà! Quante emozioni quest’anno». A scriverlo è Gabry Ponte che, sul suo profilo Instagram, annuncia di aspettare un bambino postando l’ecografia del futuro bebè. La notizia è particolarmente significativa per Ponte visto che, a gennaio scorso, è stato sottoposto a una delicata operazione al cuore risolta, fortunatamente, nel migliore dei modi. Della vita privata di Gabry Ponte, noto soprattutto per la sua attività di deejay e producer oltre che di fondatore dello storico gruppo eurodance degli Eiffel 65, si sa molto poco.

'E niente... sto per diventare papà! Quante emozioni quest'anno', cosìcomunica con orgoglio la lieta notizia. Sul suo profilo Instagram il dj ha postato uno scatto in cui sorride fiero mostrando l'ecografia del futuro bebè. Un anno, finora, davvero ricco di ...Consigliato per te - Il noto djdà il buongiorno ai suoi followers con una bellissima notizia: presto diventerà papà e mostra l'ecografia Il noto djsorprende nuovamente i suoi fan e questa volta con una ...“Sto per diventare papà! quante emozioni quest’anno”. Con queste parole, accompagnate da uno scatto in cui mostra l’ecografia del suo bimbo, Gabry Ponte ha annunciato su Instagram che presto diventerà ...Attraverso i suoi profili social, Gabry Ponte fa sapere, 3 mesi dopo l'intervento al cuore a cui è stato sottoposto per una malattia congenita, che diventerà presto papà a 47 anni ...