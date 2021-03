Gabry Ponte diventa papà: «Quante emozioni quest'anno» (Di martedì 30 marzo 2021) Finalmente una buona notizia per Gabry Ponte: sta per diventare papà. Il dj e producer, ex leader degli Eiffel 65, ha annunciato la bella notizia attraverso il suo profilo Instagram, dove ha mostrato anche la prima ecografia del pargolo. Gabry Ponte diventa papà Una bellissima notizia: Gabry Ponte diventa papà. Ad annunciarlo è lui stesso, attraverso il suo profilo Instagram. Considerando la sua grande discrezione, la notizia ha colto di sorpresa i fan. Difficilmente, infatti, il dj e producer condivide aspetti della sua vita privata. questa volta, però, ha fatto un'eccezione. Probabilmente, la gioia della paternità è talmente grande che non è riuscito a mantenere il ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 30 marzo 2021) Finalmente una buona notizia per: sta perre. Il dj e producer, ex leader degli Eiffel 65, ha annunciato la bella notizia attraverso il suo profilo Instagram, dove ha mostrato anche la prima ecografia del pargolo.Una bellissima notizia:. Ad annunciarlo è lui stesso, attraverso il suo profilo Instagram. Considerando la sua grande discrezione, la notizia ha colto di sorpresa i fan. Difficilmente, infatti, il dj e producer condivide aspetti della sua vita privata.a volta, però, ha fatto un'eccezione. Probabilmente, la gioia della paternità è talmente grande che non è riuscito a mantenere il ...

Advertising

Dracarjss : Gabry Ponte diventa padre a breve e io pensavo fosse ancora single ???????? - Berlorsconi : Gabry Ponte annuncia di diventare padre, auguri a lui ma mi chiedo chi sia la madre che non si è mai saputo niente… - 24Trends_Italia : 10. Viaggi all'estero - 5M+ 11. Makari ultima puntata - 5M+ 12. Vivere Senigallia - 5M+ 13. Gabry Ponte - 5M+ 14. C… - fanpage : Dopo il periodo buio, Gabry Ponte ha un bellissimo motivo per sorridere! Il dj sta per diventare papà - DonnaGlamour : Gabry Ponte sarà presto papà: “Quante emozioni quest’anno” -