Gabry Ponte diventa papà: il dolce annuncio su Instagram (Di martedì 30 marzo 2021) Gabry Ponte ha fatto danzare una generazione intera con i suoi magnifici pezzi, con gli Eiffel 65: da La Danza delle Streghe a Viaggia Insieme a Me, era impossibile non rimanere affascinate dalla sua carica di energia positiva. Adesso, però, di tempo ne è trascorso ed è il momento di un dolcissimo annuncio: Gabry Ponte sta per diventare papà. Ha condiviso la lieta notizia su Instagram, dove il dj e produttore, che aveva fondato negli anni ’90 il gruppo Eiffel 65, ha rivelato ai suoi follower di vivere un momento molto speciale. “E niente… sto per diventare papà“, scrive Ponte. “Quante emozioni quest’anno.” Da sempre, il dj è molto riservato sulla sua vita privata e ben poco si conosce di lui al di ... Leggi su dilei (Di martedì 30 marzo 2021)ha fatto danzare una generazione intera con i suoi magnifici pezzi, con gli Eiffel 65: da La Danza delle Streghe a Viaggia Insieme a Me, era impossibile non rimanere affascinate dalla sua carica di energia positiva. Adesso, però, di tempo ne è trascorso ed è il momento di un dolcissimosta perre. Ha condiviso la lieta notizia su, dove il dj e produttore, che aveva fondato negli anni ’90 il gruppo Eiffel 65, ha rivelato ai suoi follower di vivere un momento molto speciale. “E niente… sto perre“, scrive. “Quante emozioni quest’anno.” Da sempre, il dj è molto riservato sulla sua vita privata e ben poco si conosce di lui al di ...

Advertising

24Trends_Italia : 10. Viaggi all'estero - 5M+ 11. Makari ultima puntata - 5M+ 12. Vivere Senigallia - 5M+ 13. Gabry Ponte - 5M+ 14. C… - fanpage : Dopo il periodo buio, Gabry Ponte ha un bellissimo motivo per sorridere! Il dj sta per diventare papà - DonnaGlamour : Gabry Ponte sarà presto papà: “Quante emozioni quest’anno” - RADIOBRUNO1 : Gabry Ponte diventa papà e lo annuncia sui social #RadioBruno #GabryPonte - CorriereTorino : Gabry Ponte diventa papà Mostra l’ecografia del nascituro: «Quante emozioni in questo ... -