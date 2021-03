Future USA negativi su pressione rendimenti T-Bond (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – L’andamento dei Future USA indica che la seduta odierna del mercato americano si aprirà in negativo. Il rendimento del titolo del Tesoro USA a 10 anni ha superato l’1,77%, ai massimi da gennaio 2020, spingedo al ribasso i titoli tecnologici e il Nasdaq. L’aumento del tasso è stato spinto dai progressi nella campagna vaccinale e dall’annunciata maggiore spesa per le infrastrutture, elementi che fanno aumentare le aspettative di una forte ripresa economica con un balzo dell’inflazione. Il contratto sul Dow Jones cede lo 0,17% a 32.978 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede lo 0,39% a 3.943 punti. Stessa impostazione per il derivato sul Nasdaq che flette dello 0,74% a 12.848 punti. Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – L’andamento deiUSA indica che la seduta odierna del mercato americano si aprirà in negativo. Il rendimento del titolo del Tesoro USA a 10 anni ha superato l’1,77%, ai massimi da gennaio 2020, spingedo al ribasso i titoli tecnologici e il Nasdaq. L’aumento del tasso è stato spinto dai progressi nella campagna vaccinale e dall’annunciata maggiore spesa per le infrastrutture, elementi che fanno aumentare le aspettative di una forte ripresa economica con un balzo dell’inflazione. Il contratto sul Dow Jones cede lo 0,17% a 32.978 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede lo 0,39% a 3.943 punti. Stessa impostazione per il derivato sul Nasdaq che flette dello 0,74% a 12.848 punti.

Advertising

MilanoFinanza : Milano sale e si smarca dai future Usa e dal rialzo dei Treasuries - MilanoFinanza : Milano sale e si smarca dai future Usa e dall'impennata dei Treasuries - dua_italia : ?? | 'Future Nostalgia' entra per la prima volta in assoluto nella top3 degli album più ascoltati su Spotify USA dur… - Interm_Advisory : Debito/PIL #USA: le manovre poste in essere ad oggi (così come quelle future) stanno causando un repentino e marcat… - ansa_economia : Borsa: Asia resiste a Nomura e crisi hedge fund Archegos. Listini in ordine sparso, in calo future Usa. Giù il petr… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA negativi su pressione rendimenti T - Bond L'andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano si aprirà in negativo. Il rendimento del titolo del Tesoro USA a 10 anni ha superato l'1,77% , ai massimi da gennaio 2020, spingedo al ...

"Utili all'Italia", le buone pratiche dei servizi pubblici ...l'accesso universale ai servizi e alla formazione ed educazione dei cittadini e delle future ...plastica è stata aumentata nei cittadini la consapevolezza sull'inquinamento causato dalle bottiglie usa e ...

Future USA negativi su pressione rendimenti T-Bond Teleborsa SEVEL ATESSA: SCIOPERO DI SOLIDARIETA’ AUMENTO ORE DI LAVORO IN STABIIMENTO USA STELLANTIS L’obiettivo è chiaro: sfruttare sempre più i lavoratori e avanzare pretesti per futuri spostamenti di produzione dall’Italia”, si legge nella nota. “E’ noto a tutti come già 50 ...

Future USA negativi su pressione rendimenti T-Bond (Teleborsa) – L’andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano si aprirà in negativo. Il rendimento del titolo del Tesoro USA a 10 anni ha superato ...

L'andamento deiindica che la seduta odierna del mercato americano si aprirà in negativo. Il rendimento del titolo del Tesoroa 10 anni ha superato l'1,77% , ai massimi da gennaio 2020, spingedo al ......l'accesso universale ai servizi e alla formazione ed educazione dei cittadini e delle...plastica è stata aumentata nei cittadini la consapevolezza sull'inquinamento causato dalle bottigliee ...L’obiettivo è chiaro: sfruttare sempre più i lavoratori e avanzare pretesti per futuri spostamenti di produzione dall’Italia”, si legge nella nota. “E’ noto a tutti come già 50 ...(Teleborsa) – L’andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano si aprirà in negativo. Il rendimento del titolo del Tesoro USA a 10 anni ha superato ...