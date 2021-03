Advertising

Agenzia_Italia : 'Futura' emblema di Milano-Cortina 2026, presentate le Olimpiadi dell'unità - Affaritaliani : 'Futura' emblema Milano Cortina 2026, Malagò: logo molto elegante - RedattoreSocial : #Paralimpiadi2026. @LucaPancalli: 'Con il logo altra declinazione dei giochi'. L'emblema 'Futura' prende i colori… - NewsMilano2026 : RT @onthematters_: #FUTURA è il logo ufficiale delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali @milanocortina26. L’Emblema di #MilanoCortina2026… - SabryTomas : RT @RaiSport: Svelato il logo ufficiale di Milano-Cortina 2026 Si chiama '#Futura', è la prima volta che l'emblema dei #Giochi viene scelto… -

Ultime Notizie dalla rete : Futura emblema

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

...sarà il simbolo per le olimpiadi invernali del 2026 che si terrano in Italia. E' la prima volta nella storia che l'dei Giochi viene scelto dalle persone e dagli appassionati di sport ...Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, commentando a caldo la vittoria di '' - un tocco sulla neve - comedei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026.Valentina VezzalI: "È un momento storico. Saranno Giochi memorabili. E italiani". Giovanni Malagò: "Un logo molto elegante non solo da sostenere ma anche da indossare". Deborah Compagnoni: "Il logo sc ...L’emblema ufficiale delle Olimpiadi invernali in Italia è ... del Festival di Sanremo dagli Ambassador Federica Pellegrini e Alberto Tomba. “Dado” e “Futura” sono stati votati sulla piattaforma del ...