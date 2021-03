“Fusion” è il nuovo album di Davide Shorty in uscita il 30 aprile (Di martedì 30 marzo 2021) Venerdì 30 aprile, uscirà “Fusion” (Totally Imported/The Orchard), il nuovo album di Davide Shorty cantautore, rapper e producer siciliano. Da oggi, martedì 30 marzo, è possibile pre-ordinare la copia fisica (distribuita da Artist First), in formato CD, CD autografato, vinile e vinile autografato, Intanto è già disponibile in streaming e digitale, la prima parte del disco, “Fusion a metà” (Totally Imported/The Orchard), composto da 7 brani e con la partecipazione di artisti del calibro di Koralle – side project di Godblesscomputers -, Dj Gruff, Gianluca Petrella – trombonista italiano jazzista di fama internazionale -, Amir Issaa e Davide Blank. Questa la tracklist di “Fusion a metà”: Monocromo, Tuttoporto, Cervello in fuga (feat. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Venerdì 30, uscirà “” (Totally Imported/The Orchard), ildicantautore, rapper e producer siciliano. Da oggi, martedì 30 marzo, è possibile pre-ordinare la copia fisica (distribuita da Artist First), in formato CD, CD autografato, vinile e vinile autografato, Intanto è già disponibile in streaming e digitale, la prima parte del disco, “a metà” (Totally Imported/The Orchard), composto da 7 brani e con la partecipazione di artisti del calibro di Koralle – side project di Godblesscomputers -, Dj Gruff, Gianluca Petrella – trombonista italiano jazzista di fama internazionale -, Amir Issaa eBlank. Questa la tracklist di “a metà”: Monocromo, Tuttoporto, Cervello in fuga (feat. ...

davideshorty : Da oggi é possibile pre-ordinare il mio nuovo album “fusion.” in CD e Vinile da questo link:… - SocialArtistOF : DAVIDE SHORTY è pronto a tornare con il suo nuovo album! - AleMancinelli8 : RT @davideshorty: Da oggi é possibile pre-ordinare il mio nuovo album “fusion.” in CD e Vinile da questo link: - __lagazzaladra : RT @davideshorty: Da oggi é possibile pre-ordinare il mio nuovo album “fusion.” in CD e Vinile da questo link: - robertachellini : RT @davideshorty: Da oggi é possibile pre-ordinare il mio nuovo album “fusion.” in CD e Vinile da questo link: -