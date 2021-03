Furino | Ho contagiato mia moglie ed ora lei è morta di Covid Non mi perdonerò mai'

Advertising

Il campione della Juventus degli anni Settanta, Beppe, in un'intervista al Corriere della sera, ha raccontato il suo dolore nell'aver perso la moglie, Irene Vercellini, a causa del Covid. L'ex gloria bianconera non si dà pace: 'Sono davvero ...Coronavirus, il dramma di Beppe.'Homia moglie e l'ho persa' Il Coronavirus non guarda in faccia a nessuno. Tra le oltre centomila vittime della pandemia in Italia c'è anche la moglie di un celebre calciatore, l'ex ...L'ex giocatore della Juventus: "Sono frastornato, è accaduto tutto troppo in fretta. Non l'ho più vista dopo il ricovero" ...Beppe Furino confessa il suo dolore al Corriere della sera parlando della morte della moglie, Irene Vercellini: “Ci ha preso tutti, in famiglia. Ma mentre noi guarivamo lei cominciava ad avere seri pr ...