‘Fuori dal Coro’ | anticipazioni della puntata di martedì 30 marzo

Leggi su 361magazine

(Di martedì 30 marzo 2021) L’appuntamento questa sera è condalin onda su Retequattro in prima serata: ecco leStasera,30, a “Fuori dal Coro” – in onda in prima serata, su Retequattro -, un ampio approfondimento sulle nuove restrizioni che i cittadini dovranno affrontare nei giorni festivi e le misure adottate dopo Pasqua che potrebbero perdurare fino a fine aprile, come emerso dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Inoltre, focus sulle preoccupazioni per la crisi economica, sempre più pesante per le categorie più toccate dalle chiusure. Durante laun servizio mostrerà come sia facile e possibile andare in vacanza in Costa Azzurra senza problemi mentre risulta vietato andare a far visita ai propri genitori in un’altra città. E ancora: ...