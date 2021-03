Frosinone-Reggiana | formazioni e dove vederla

(Di martedì 30 marzo 2021) Venerdì 2 Aprile 2021 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 17:00 si disputerà la partitadi Serie B. Ilsi trova al dodicesimo posto con 38 punti. Ha perso con il Brescia, ha pareggiato con il Chievo e ha perso con il Lecce. Lasi trova al diciassettesimo posto con 29 punti. Ha perso con Cremonese, Monza e ha pareggiato con il Cosenza. Entrambe cercano la vittoria per sbloccarsi. Post-Lecce: le dichiarazioni degli allenatori: probabili(3-5-2): Bardi, Curado, Szyminski, Brighenti, Salvi, Kastanos, Maiello, Tribuzzi, Vitale, Novakovich, Iemmello. Allenatore: Grosso.(4-2-3-1) Venturi, Libutti, Ajeti, ...

Advertising

TUTTOB1 : Frosinone, verso la Reggiana: problemi a centrocampo per Grosso - Winflix1 : Pronostic Frosinone - Reggiana | 02/04/2021 Serie B - TUTTOB1 : Ciociaria Oggi: 'Frosinone, con la Reggiana molto probabile il 4-3-3' - tuttofrosinone : Frosinone, oggi seduta pomeridiana in vista della Reggiana - tuttofrosinone : RdC: 'Reggiana a Frosinone, parte lo sprint decisivo' -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone Reggiana

Tuttofrosinone

...Milan Napoli Parma Roma Sampdoria Sassuolo Torino Udinese Serie B Serie B - Home Ascoli Brescia Chievo Verona Cittadella Cosenza Cremonese EmpoliLecce Monza Pescara Pisa Pordenone...Anche latorna a fare i conti con il Coronavirus. Il club emiliano ha comunicato stamane la ...Luca Siligardi e del direttore sportivo Doriano Tosi in vista del match con ilin ...A ottobre il focolaio aveva colpito 29 tesserati granata Gli atleti che non hanno avuto il virus sono soltanto nove ...“Seduta di allenamento pomeridiana allo stadio ‘Benito Stirpe’ per i giallazzurri di mister Grosso che continuano a preparare la sfida di venerdì con la Reggiana. Riscaldamento, esercitazioni tattiche ...