Freddie Mercury | parla la sua prima fidanzata | “Vi racconto cosa mi fece rompere con lui”

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 30 marzo 2021) Laragazza di, Rose Pearson, ha raccontato in un documentario di quando si accorse dell’omosessualità dell’indimenticabile cantante dei Queen. Nel corso dello speciale, intitolato A Life in 10 Pictures, Rose Pearson ha raccontato di aver passato con il suo partner un’intera giornata a guardare rappresentazioni artistiche di lotte tra persone dello stesso sesso. “Siamo stati al V&A (il famoso museo d’arte e design londinese, ndr) e abbiamo visto le fotografie di Eadweard Muybridge che ritraevano uomini intenti a lottare nudi. Mi ero accorta chene era innamorato in un modo che andava oltre l’apprezzamento per l’arte”, racconta la Pearson nel documentario. LEGGI ANCHE => Amici 20, Leonardo Lamacchia fa coming out: “Sono gay! Avevo paura a dirlo, ora non più” “Poi ...