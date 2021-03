Francesco Oppini, la fidanzata Cristina riceve gravi minacce: “Sei sotto controllo, vogliono la tua testa” (FOTO) (Di martedì 30 marzo 2021) La fidanzata di Oppini nel mirino degli haters Sarà stata la durata della messa in onda (oltre cinque mesi e mezza), resta il fatto che mai come la quinta edizione del Grande Fratello Vip ha visto la nascita di fanclub. Infatti, quest’ultimi sul web si sono scatenati per difendere i propri beniamini ma ora che il reality show di Canale 5 è terminato da circa un mese sembra esagerato che gente minacci ex protagonista del programma. In queste ultime settimane ad esempio, la fidanzata di Francesco Oppini, ovvero Cristina Tomasini sta ricevendo insulti di ogni genere e pure delle minacce. Diversi sostenitori della trasmissione condotta da Alfonso Signorini vogliono che il figlio di Alba Parietti si metta insieme a Tommaso Zorzi. Per questo ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 30 marzo 2021) Ladinel mirino degli haters Sarà stata la durata della messa in onda (oltre cinque mesi e mezza), resta il fatto che mai come la quinta edizione del Grande Fratello Vip ha visto la nascita di fanclub. Infatti, quest’ultimi sul web si sono scatenati per difendere i propri beniamini ma ora che il reality show di Canale 5 è terminato da circa un mese sembra esagerato che gente minacci ex protagonista del programma. In queste ultime settimane ad esempio, ladi, ovveroTomasini stando insulti di ogni genere e pure delle. Diversi sostenitori della trasmissione condotta da Alfonso Signoriniche il figlio di Alba Parietti si metta insieme a Tommaso Zorzi. Per questo ...

Advertising

LuciaDolce3 : RT @unaragionedipiu: “Ci sono tante fidanzate per le quali ho un debole per il loro fidanzati” i fidanzati sono tre: - francesco - maria -… - LuciaDolce3 : RT @peularis: Francesco Oppini che in questo momento guarda Tommaso all’Isola dal divano di casa: - Malvy34087444 : RT @peularis: Francesco Oppini che in questo momento guarda Tommaso all’Isola dal divano di casa: - ele12345678999 : RT @peularis: Francesco Oppini che in questo momento guarda Tommaso all’Isola dal divano di casa: - mariapialeto1 : @LedonneLuce Non mi paragonate l’ arrogante a FRANCESCO OPPINI. Questo no per favore. -