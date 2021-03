Francesca Cipriani, rischio setticemia dopo l’ennesima operazione chirurgica al lato B (FOTO) (Di martedì 30 marzo 2021) Francesca Cipriani ha rischiato una setticemia all’occhio Nelle ultime ore dal web sono arrivate delle notizie poco confortanti che riguardano Francesca Cipriani. Ebbene sì, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi avrebbe rischiato la setticemia dopo la nuova operazione chirurgica alla quale si è sottoposta recentemente. A far sapere ci ha pensato sapere il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, dopo che nei giorni scorsi l’ex Pupa ed ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato ai suoi seguaci di Instagram di volersi sottoporre ad un altro ritocco di chirurgia estetico, questa volta incentrato sulla di vita e lato B. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 30 marzo 2021)ha rischiato unaall’occhio Nelle ultime ore dal web sono arrivate delle notizie poco confortanti che riguardano. Ebbene sì, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi avrebbe rischiato lala nuovaalla quale si è sottoposta recentemente. A far sapere ci ha pensato sapere il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000,che nei giorni scorsi l’ex Pupa ed ex concorrente del Grande Fratello ha riveai suoi seguaci di Instagram di volersi sottoporre ad un altro ritocco di chirurgia estetico, questa volta incentrato sulla di vita eB. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è ...

