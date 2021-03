(Di martedì 30 marzo 2021) Stefanocolpito dal19.L'ex estremo difensore dele capitano, attraverso il proprio profilo Instagram, ha confermato di aver contratto il virus. Tante le parole di abbraccio da parte di tifosi palermitani e non solo che hanno augurato all'ormai exuna pronta guarigione."Ilmi ha fatto gol! ?? Sono a letto e spero di uscirne presto. Un abbraccio a tutti. Ste".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CNDRDyzDW6l/"

Advertising

Internazionale : Con Palermo 90 il fotografo Fabio Sgroi racconta una città che ha sempre vissuto all’ombra dei fatti di cronaca, no… - WiAnselmo : FOTO #Palermo, Sorrentino alle prese con il Covid: il post social dell'ex portiere rosanero - Mediagol : FOTO #Palermo, Sorrentino alle prese con il Covid: il post social dell'ex portiere rosanero - linda_villanti : Foto appena pubblicata @ Palermo, Italy - FabioSgroi : Gli anni inquieti -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Palermo

Mediagol.it

Stefano Sorrentino , ex portiere delè positivo al coronavirus. Lo ha comunicato lui stesso attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram. Nellainserita è ritratto un ...Fricano ha iniziato la carriera nella Primavera delnella stagione 2010/2011. ... Il calciatore (nellacon il vice presidente Giancarlo Rosato ed il Direttore sportivo Ernesto Russello) è ...Nuovo acquisto per l'Akragas. La società ha comunicato di aver perfezionato l'ingaggio del centrocampista Giovanni Fricano , 28enne, prelevato dal Siracusa in ...TRAPANI - Il Parco archeologico di Segesta si appresta a riaprire presentando il nuovo e monumentale ingresso all’Agorà, la grande piazza, sul lato che ...