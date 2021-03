Fortnite | con il nuovo aggiornamento 16 10 | novità su Battaglia Reale | Salva il mondo e Creativa

(Di martedì 30 marzo 2021) Oggi 30 marzo 2021, è stato lanciato il16.10 di. I fan non vedono quindi l’ora di scoprire tutte ledell’update odierno peril, Modalità. Ciò che c’è da sapere è che occuperà molto spazio, in quanto ricoprirà 15.4 GB di download.ilPrima di tutto, Epic Games ci informa del fatto che la prossima Stagione Ventura diil, nota come Secche Scorbutiche, avrà inizio il 4 aprile, precisamente alle 02:00 (ora italiana). Avremo a che fare con i Mostri Mischia super, i Mostri Distanza super e gli Abbietti super resistenti. Ci saranno anche dei ...

I server di Fortnite, come di consueto, sono offline questa mattina. L'arrivo del nuovo aggiornamento 16.10 è imminente orami ...Dopo un paio di settimane dall'arrivo della Stagione 6, siamo pronti a scoprire le novità aggiunte dal nuovo aggiornamento di Fortnite.