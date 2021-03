Formazioni ufficiali Slovacchia-Russia | Qualificazioni Mondiali 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 30 marzo 2021) Ledi, match della fase a gironi diaidelin Qatar. In palio i tre punti nella terza giornata del percorso che porterà alla rassegna iridata. Fischio d’inizio alle 20:45 di martedì 30 marzo e Sportface.it vi terrà aggiornati sulle scelte dei due commissari tecnici. Le: in attesa: in attesa SportFace.