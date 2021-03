Ford Bronco - All'Easter Safari con l'attrezzatura da off-road (Di martedì 30 marzo 2021) In occasione dell'edizione 2021 dell'Easter Safari, a Moab, la Ford mette in mostra le potenzialità in off-road delle nuove Bronco e Bronco Sport, anche attraverso le loro possibilità di personalizzazione. L'evento che si tiene nello Utah è da sempre la vetrina prediletta dei rivali della Jeep per presentare concept (come la Wrangler Magneto di quest'anno) e vetture modificate: non stupisce, quindi, che l'Ovale blu abbia intrapreso la medesima strada per attirare l'attenzione degli appassionati sulle sue fuoristrada. Sei esemplari personalizzati. La Ford ha stretto una collaborazione con la RTR Vehicles, la ARB 4x4 e la 4 Wheel Parts per creare tre esemplari personalizzati della Bronco quattro porte, ai quali si aggiungono una Bronco ... Leggi su quattroruote (Di martedì 30 marzo 2021) In occasione dell'edizione 2021 dell', a Moab, lamette in mostra le potenzialità in off-delle nuoveSport, anche attraverso le loro possibilità di personalizzazione. L'evento che si tiene nello Utah è da sempre la vetrina prediletta dei rivali della Jeep per presentare concept (come la Wrangler Magneto di quest'anno) e vetture modificate: non stupisce, quindi, che l'Ovale blu abbia intrapreso la medesima strada per attirare l'attenzione degli appassionati sulle sue fuoristrada. Sei esemplari personalizzati. Laha stretto una collaborazione con la RTR Vehicles, la ARB 4x4 e la 4 Wheel Parts per creare tre esemplari personalizzati dellaquattro porte, ai quali si aggiungono una...

EstebBeltramino : Ford Bronco, esemplare 001 venduto ad asta per 1,075 milioni #motori - PlanetR7_ : Ford Bronco, offerta record per il primo esemplare - QuotidianoMotor : Il nuovo Ford Bronco 001 è stato venduto a un milione di dollari in un’asta per beneficenza - motoblog : Il nuovo Ford Bronco 001 è stato venduto a un milione di dollari in un’asta per beneficenza - Caterinadiiorgi : Il nuovo Ford Bronco 001 è stato venduto a un milione di dollari in un’asta per beneficenza -

Ultime Notizie dalla rete : Ford Bronco Ford Bronco, offerta record per il primo esemplare - FormulaPassion.it Un esordio in pubblico da incorniciare, per di più per una buona causa . Si può riassumere così il debutto di Ford Bronco, il SUV orientato all'off - road della casa dell'Ovale blu svelato solo qualche mese fa ed entrato in produzione nei giorni scorsi: il primissimo esemplare di Bronco uscito dalle linee di ...

Hummer EV, il primo esemplare venduto a peso d'oro Accanto all'Hummer EV sono infatti stati venduti all'asta anche i primi modelli di Cadillac CT5 - V Blackwing e CT4 - V Blackwing , il Ram 1500 TRX Launch Edition , il fuoristrada Ford Bronco e la ...

