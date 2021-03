Food | Deliveristo | con delivery B2B triplica volumi e cerca 10 addetti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Digitalizzare il settore dell'Ho.Re.Ca. (Hotellerie - Restaurant - Cafè) e la filiera agroalimentare, per semplificare i passaggi e affrontare la crisi. Questa la formula che ha permesso alla startup, marketplace digitale B2B che mette in contatto diretto ristoratori e chef con i fornitori, di crescere in questi mesi nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria. Nel 2020ha infatti chiuso un round d'investimento di Serie A da 4,5 milioni e allo stesso tempo ha continuato a sviluppare la propria attività di aiuto al settore,ndo rispetto al 2019 il volume di transazioni e il numero di ristoratori e fornitori iscritti alla piattaforma. Ora, con l'intento di crescere ulteriormente e di allargarsi sul territorio nazionale per poi esportare il suo modello ...