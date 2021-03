Follia Schick in Nazionale | manata a un avversario ed espulsione

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 31 marzo 2021)di Patrikdurante Galles Repubblica Ceca: l’ex Sampdoria e Roma è stato espulso al 49? per unaa unPatrik, ex attaccante di Sampdoria e Roma, è stato espulso al 49? della partita tra Galles e Repubblica Ceca, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. L’attaccante del Bayer Leverkusen mette in difficoltà ladel blucerchiato Jakub Jankto.è stato allontanato dal terreno di gioco dopo aver sbracciato in area di rigore sugli sviluppi di una punizione. L’arbitro Ovidiu Hategan è stato irremovibile e ha punito ladell’ex blucerchiato con l’. Leggi su Calcionews24.com