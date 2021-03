Fmi, possibile crescita del 4,5 per cento per il Pil italiano nel 2021 (Di martedì 30 marzo 2021) Le stime di Fmi sul Pil italiano: la crescita nel 2021 potrebbe essere del 4,5 per cento. La risposta alla pandemia è stata efficace. ROMA – Sono state pubblicate le stime di Fmi sul Pil italiano per il 2021. Il Fondo Monetario Internazionale ha ipotizzato una crescita del 4,25% nell’anno in corso purché “ci sia un livello avanzato del programma di vaccinazione entro la fine dell’estate. La ripresa potrebbe vedere una partenza d’anno debole seguita da un’accelerazione nell’ultima parte dell’anno“. “Le prospettive per l’economia italiana – si legge ancora nel report, riportato dall’Adnkronos – dipendono dall’andamento della pandemia e dalle politiche di sostegno e i tempi e la forma della ripresa economica rimangono pertanto incerti“. Fmi sull’economia ... Leggi su newsmondo (Di martedì 30 marzo 2021) Le stime di Fmi sul Pil: lanelpotrebbe essere del 4,5 per. La risposta alla pandemia è stata efficace. ROMA – Sono state pubblicate le stime di Fmi sul Pilper il. Il Fondo Monetario Internazionale ha ipotizzato unadel 4,25% nell’anno in corso purché “ci sia un livello avanzato del programma di vaccinazione entro la fine dell’estate. La ripresa potrebbe vedere una partenza d’anno debole seguita da un’accelerazione nell’ultima parte dell’anno“. “Le prospettive per l’economia italiana – si legge ancora nel report, riportato dall’Adnkronos – dipendono dall’andamento della pandemia e dalle politiche di sostegno e i tempi e la forma della ripresa economica rimangono pertanto incerti“. Fmi sull’economia ...

