Fmi: per Italia possibile +4,25% Pil nel 2021 (Di martedì 30 marzo 2021) “Le prospettive per l’economia Italiana dipendono dall’andamento della pandemia e dalle politiche di sostegno” e “i tempi e la forma della ripresa economica rimangono pertanto incerti”. Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale nel rapporto periodico sull’Italia, che ipotizza una crescita del nostro Pil nel 2021 al 4,25% purché ci sia un livello “avanzato del programma di vaccinazione entro la fine dell’estate”. La ripresa potrebbe vedere una partenza d’anno “debole seguita da un’accelerazione nell’ultima parte dell’anno”. Il Fondo ipotizza un “ritorno alle condizioni pre-Covid di gran parte dell’economia Italiana”, sostenuto dagli impegni di spesa nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza che può “stimolare nel medio termine la crescita ben al di sopra del trend precedente” alla crisi. L’Fmi segnala ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) “Le prospettive per l’economiana dipendono dall’andamento della pandemia e dalle politiche di sostegno” e “i tempi e la forma della ripresa economica rimangono pertanto incerti”. Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale nel rapporto periodico sull’, che ipotizza una crescita del nostro Pil nelal 4,25% purché ci sia un livello “avanzato del programma di vaccinazione entro la fine dell’estate”. La ripresa potrebbe vedere una partenza d’anno “debole seguita da un’accelerazione nell’ultima parte dell’anno”. Il Fondo ipotizza un “ritorno alle condizioni pre-Covid di gran parte dell’economiana”, sostenuto dagli impegni di spesa nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza che può “stimolare nel medio termine la crescita ben al di sopra del trend precedente” alla crisi. L’Fmi segnala ...

Advertising

lama_cla : RT @jememien: Grazie @italiadeidolori per avermi ricordato questo fatto del 2014. Questo 7... e sono passati 7 anni Numerologia: messagg… - fisco24_info : Fmi: per Italia possibile +4,25% Pil nel 2021: Rapporto periodico del Fondo Monetario: da pandemia duro colpo all'I… - giornaleradiofm : Fmi, outlook Italia dipende da virus, 4,25% pil 2021: (ANSA) - NEW YORK, 30 MAR - 'L'outlook per l'economia dell'It… - ultimenotizie : 'L'outlook per l'economia dell'Italia è contingente alla strada della pandemia e alle politiche di sostegno'. Lo af… - GmPoppi : RT @jememien: Grazie @italiadeidolori per avermi ricordato questo fatto del 2014. Questo 7... e sono passati 7 anni Numerologia: messagg… -