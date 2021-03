First Playable: gli sviluppatori italiani si presentano ai publisher mondiali. Annunciati gli Italian Video Game Awards (Di martedì 30 marzo 2021) IIDEA, l'Associazione che rappresenta l'industria dei Videogiochi in Italia, annuncia attraverso un comunicato stampa la terza edizione di 'First Playable'. L'evento "business to business" di riferimento per l'industria del gaming a livello nazionale si svolgerà l'1 e 2 luglio prossimo in formato ibrido, digitale e fisico, e sarà organizzato come sempre in collaborazione con Toscana Film Commission. Decisamente strategico l'evento che nella passata edizione ha visto la partecipazione di oltre 70 studi di sviluppo Italiani, che hanno avuto l'opportunità di connettersi con 50 tra i più importanti editori di Videogiochi e investitori internazionali provenienti da 14 paesi diversi. Un gigantesco acceleratore di business quindi, cresciuto in maniera esponenziale nelle scorse due edizioni, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 30 marzo 2021) IIDEA, l'Associazione che rappresenta l'industria deigiochi in Italia, annuncia attraverso un comunicato stampa la terza edizione di ''. L'evento "business to business" di riferimento per l'industria del gaming a livello nazionale si svolgerà l'1 e 2 luglio prossimo in formato ibrido, digitale e fisico, e sarà organizzato come sempre in collaborazione con Toscana Film Commission. Decisamente strategico l'evento che nella passata edizione ha visto la partecipazione di oltre 70 studi di sviluppo, che hanno avuto l'opportunità di connettersi con 50 tra i più importanti editori digiochi e investitori internazionali provenienti da 14 paesi diversi. Un gigantesco acceleratore di business quindi, cresciuto in maniera esponenziale nelle scorse due edizioni, ...

Advertising

zazoomblog : FIRST PLAYABLE, GLI SVILUPPATORI ITALIANI SI PRESENTANO AI PUBLISHER MONDIALI - LeonScottKenny : @Edward99T_ Skin di Jill Valentine disponibile su Rainbow Six Siege (per Zofia), con re-skin delle armi e un'animaz… -