Fiorentino Sullo | meridionalista del fare Ricordo dello statista irpino a cento anni dalla nascita

(Di martedì 30 marzo 2021) di Vincenzo Sbrescia* Unoche, con competenza, passione e visione politica, ha rappresentato per decenni il Mezzogiorno, la Campania e l’Irpinia in Parlamento ed al Governo del Paese. A, avvenuta a Paternopoli, in provincia di Avellino, il 29 marzo del 1921 (e a circa ventiscomparsa, avvenuta a Salerno il 4 luglio del 2000) va rivolto al leader democristianoun memore, grato pensiero per la sua incisiva ed efficace azione politico-legislativa e di Governo condotta a favoresviluppo del Mezzogiorno e della modernizzazione dell’intero Paese. Egli è stato un autorevolissimo uomo di Stato dell’Italia repubblicana. In attesa dei prossimi appuntamenti in ...

Cent'anni fa nacque, politico perlopiù dimenticato con una lunga storia di conflitti con il suo stesso partito, la ...Mi sono chiesto più volte in questi anni perché mai uno tra i più grandi statisti del Paese, rigoroso intellettuale e coscienza critica, sia stato, soprattutto nella propria terra, cancellato dalla me ...