Fiorentina, infortunio Kokorin: può tornare in campo tra 15 giorni (Di martedì 30 marzo 2021) La Fiorentina ritrova Aleksandr Kokorin che oggi tornerà a lavorare nel Centro Sportivo. il russo potrebbe tornare in campo tra 15 giorni Aleksandr Kokorin oggi tornerà a lavorare nel Centro Sportivo dopo il periodo passato a Roma per recuperare dalla lesione al retto femorale accusato contro la Roma. Per lui sessioni personalizzate Secondo Gazzetta dello Sport, il russo potrebbe tornare in campo tra 15 giorni potrebbe esserci di nuovo in uno dei match tra Atalanta e Sassuolo. Allo stesso tempo lo staff medico viola vuole evitare un secondo infortunio.

