Fiona May: “Ci vuole il daspo per i razzisti sui social” (Di martedì 30 marzo 2021) L’assenza del pubblico negli stadi durante le competizioni sportive dà l’illusione che il fenomeno del razzismo nello sport sia scomparso, ma è solo un’illusione, spiega l’ex campionasse Fiona May al Giornale «Si è semplicemente spostato, sui social network per esempio: in questi mesi ho letto cose terribili. Credo sia necessario intervenire con il pugno duro» L’ex atleta propone il “daspo social” per coloro che utilizzano Facebook, Twitter o Instagram per offendere. Così come ci vogliono misure dure negli stadi contro i “buu” «le federazioni devono usare il pugno di ferro» Anche in questo l’Italia è ancora molto indietro secondo Fiona May, dal momento che c’è addirittura qualcuno che nega il problema. Lo ha vissuto anche lei, in prima persona essendo una delle pochissime atlete di colore quando ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 marzo 2021) L’assenza del pubblico negli stadi durante le competizioni sportive dà l’illusione che il fenomeno del razzismo nello sport sia scomparso, ma è solo un’illusione, spiega l’ex campionasseMay al Giornale «Si è semplicemente spostato, suinetwork per esempio: in questi mesi ho letto cose terribili. Credo sia necessario intervenire con il pugno duro» L’ex atleta propone il “” per coloro che utilizzano Facebook, Twitter o Instagram per offendere. Così come ci vogliono misure dure negli stadi contro i “buu” «le federazioni devono usare il pugno di ferro» Anche in questo l’Italia è ancora molto indietro secondoMay, dal momento che c’è addirittura qualcuno che nega il problema. Lo ha vissuto anche lei, in prima persona essendo una delle pochissime atlete di colore quando ...

