Fine vita, tribunale di Ancona respinge richiesta di suicidio assistito. Associazione Coscioni: “Decisione grave, impugneremo la sentenza” (Di martedì 30 marzo 2021) “Ha i requisiti stabiliti dalla Corte Costituzionale sul ‘caso Cappato per poter accedere all’aiuto al suicidio, ma non il diritto a esigere in concreto l’esercizio della propria libertà“. Così, nella sintesi in una nota dell’Associazione Luca Coscioni, la Decisione del tribunale di Ancona sul ricorso – presentato tramite i legali del Collegio giuristi per la libertà – di un 42enne marchigiano tetraplegico, immobilizzato da dieci anni a seguito di un incidente stradale, contro il diniego dell’Azienda sanitaria alla sua richiesta di accedere al suicidio assistito previa verifica delle sue condizioni come previsto dalla sentenza Cappato della Consulta. “Il tribunale di Ancona – riferisce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) “Ha i requisiti stabiliti dalla Corte Costituzionale sul ‘caso Cappato per poter accedere all’aiuto al, ma non il diritto a esigere in concreto l’esercizio della propria libertà“. Così, nella sintesi in una nota dell’Luca, ladeldisul ricorso – presentato tramite i legali del Collegio giuristi per la libertà – di un 42enne marchigiano tetraplegico, immobilizzato da dieci anni a seguito di un incidente stradale, contro il diniego dell’Azienda sanitaria alla suadi accedere alprevia verifica delle sue condizioni come previsto dallaCappato della Consulta. “Ildi– riferisce ...

