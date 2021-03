Fine Foods & Pharmaceuticals | CdA approva conti 2020 Dividendo da 0 | 14 euro

Leggi su quifinanza

(Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Il CdA diN.T.M., società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione in conto terzi di forme solide orali destinate all’industria farmaceutica e nutraceutica, hato il bilancio. La società ha chiuso l’esercizio con ricavi in aumento dell’8% a 172 milioni di(senza operazioni di M;A) e un EBITDA pari a 22 milioni di, 2 milioni in più rispetto al 2019. L’utile netto è stato di 9,3 milioni di, in calo rispetto all’esercizio precedente principalmente a causa dell’incremento dell’incidenza percentuale delle imposte sul risultato ante imposte, sottolinea l’azienda. La Posizione Finanziaria Netta si attesta ad un valore positivo (cassa netta) ...