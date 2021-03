Figliuolo: «Ad aprile 8 milioni di dosi: immunità a settembre con 500 mila vaccini al giorno» (Di martedì 30 marzo 2021) La linea è sempre la stessa: accelerare la campagna vaccinale anti Coronavirus approfittando delle chiusure, aumentando i siti di vaccinazione e ampliando la platea dei vaccinatori, ma soprattutto sperando che le dosi promesse arrivino per tempo a destinazione. Stando a quanto dichiarato oggi dal generale Paolo Figliuolo alle commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato, al momento è così. «Le previsioni circa le forniture di vaccini per il mese di aprile confermano il trend attualmente in crescita – dichiara il commissario per l’emergenza -, con oltre 8 milioni di dosi in arrivo, 400 mila delle quali del tipo Johnson & Johnson», ovvero del vaccino monodose. Anche l’obiettivo per il prossimo mese rimane lo stesso annunciato il 20 marzo: arrivare a 500 ... Leggi su open.online (Di martedì 30 marzo 2021) La linea è sempre la stessa: accelerare la campagna vaccinale anti Coronavirus approfittando delle chiusure, aumentando i siti di vaccinazione e ampliando la platea dei vaccinatori, ma soprattutto sperando che lepromesse arrivino per tempo a destinazione. Stando a quanto dichiarato oggi dal generale Paoloalle commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato, al momento è così. «Le previsioni circa le forniture diper il mese diconfermano il trend attualmente in crescita – dichiara il commissario per l’emergenza -, con oltre 8diin arrivo, 400delle quali del tipo Johnson & Johnson», ovvero del vaccino monodose. Anche l’obiettivo per il prossimo mese rimane lo stesso annunciato il 20 marzo: arrivare a 500 ...

