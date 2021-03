Figliomeni | bollette e utenze | dare sostegno a famiglie

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 marzo 2021) Roma – “Dopo quelle presentate l’anno scorso, ma bocciate dal M5S, abbiamo predisposto una nuova mozione con la quale chiediamo al Sindaco di attivarsi presso il Governo per cercare di ottenere la riduzione e la sospensione del pagamento delledi luce, gas e acqua per leromane, purtroppo gia’ alle prese con la crisi e l’emergenza sanitaria.” “Dopo un periodo cosi’ difficile riteniamo inaccettabile che debbano far fronte, dal prossimo mese di aprile, ad un aumento delledella luce e del gas, dopo che anche per leidriche c’erano stati degli aumenti anche con effetto retroattivo.” “In questi mesi, l’emergenza da coronavirus ha delineato una situazione critica, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche economico e sociale al punto che la Banca mondiale parla di una delle peggiori ...