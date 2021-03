FIFA 21: SBC Eliaquim Mangala FUT Birthday – Requisiti e Soluzioni (Di martedì 30 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la SBC che permette di sbloccare la versione FUT Birthday di Eliaquim Mangala per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. FUT Birthday è l’annuale evento che celebra l’anniversario della modalità più popolare della serie FIFA. La carta speciale in questione è stata rilasciata per celebrare l’edizione di FUT 13. Potete riscattare la carta del difensore francese che milita nel club spagnolo del Valencia completando la Squad Building Challenge disponibile in FUT 21. Requisiti SBC Eliaquim Mangala FUT Birthday Porto Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Porto Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra min.: 83 Intesa di squadra min.: ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 30 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la SBC che permette di sbloccare la versione FUTdiper la modalità21 Ultimate Team. FUTè l’annuale evento che celebra l’anniversario della modalità più popolare della serie. La carta speciale in questione è stata rilasciata per celebrare l’edizione di FUT 13. Potete riscattare la carta del difensore francese che milita nel club spagnolo del Valencia completando la Squad Building Challenge disponibile in FUT 21.SBCFUTPorto Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Porto Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra min.: 83 Intesa di squadra min.: ...

