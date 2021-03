FIFA 21: Raiola attacca ancora EA Sports – “FUT è una lotteria e bisogna scommettere su un pacchetto” (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo le critiche rivolte a EA Sports qualche mese fa tramite i social, Mino Raiola, potente procuratore, è tornato a rilasciare pesanti dichiarazioni nei confronti della software house canadese. In un’intervista rilasciata a Talksport.com Mino Raiola ha affermato che EA Sports utilizza in modo inaproppiato l’immagine dei calciatori. Stando alle dichiarazioni rilasciate sostiene che l’utilizzo dei nomi e dei volti non può essere acquisito in modo collettivo sottoscrivendo un contratto con la FIFPro. “Penso che possiamo far rimuovere i calciatori dal loro gioco, loro pensano di no, ma penso che possiamo. Perché c’è una differenza nei diritti collettivi che hanno detto di aver acquistato. Affermano di aver acquistato i diritti collettivi dai club, ma li usano su base individuale e nella maggior parte dei paesi ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo le critiche rivolte a EAqualche mese fa tramite i social, Mino, potente procuratore, è tornato a rilasciare pesanti dichiarazioni nei confronti della software house canadese. In un’intervista rilasciata a Talksport.com Minoha affermato che EAutilizza in modo inaproppiato l’immagine dei calciatori. Stando alle dichiarazioni rilasciate sostiene che l’utilizzo dei nomi e dei volti non può essere acquisito in modo collettivo sottoscrivendo un contratto con la FIFPro. “Penso che possiamo far rimuovere i calciatori dal loro gioco, loro pensano di no, ma penso che possiamo. Perché c’è una differenza nei diritti collettivi che hanno detto di aver acquistato. Affermano di aver acquistato i diritti collettivi dai club, ma li usano su base individuale e nella maggior parte dei paesi ...

