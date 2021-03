FIFA 21: In arrivo il nuovo logo dell’Inter (Di martedì 30 marzo 2021) L’Inter, tramite i social, ha annunciato che il nuovo logo del club sarà presto disponibile nel simulatore calcistico di EA Sports FIFA 21 ed in tutte le modalità in esso disponibili. Grazie alla partnership siglata tra il club milanese e la software house canadese nei titoli della serie FIFA sono e saranno disponibili in esclusiva gli stemmi e i loghi dell’Inter. Comunicato Ufficiale divulgato dall’Inter per la presentazione del nuovo logo. L’Inter presenta oggi la sua nuova identità visiva, che esalta i valori fondanti del Club e rafforza il legame con la città di Milano. Il lancio del nuovo logo, che verrà utilizzato a partire dalla stagione sportiva 2021/22, è stato celebrato da una narrativa che, giocando con le iniziali ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 30 marzo 2021) L’Inter, tramite i social, ha annunciato che ildel club sarà presto disponibile nel simulatore calcistico di EA Sports21 ed in tutte le modalità in esso disponibili. Grazie alla partnership siglata tra il club milanese e la software house canadese nei titoli della seriesono e saranno disponibili in esclusiva gli stemmi e i loghi. Comunicato Ufficiale divulgato dall’Inter per la presentazione del. L’Inter presenta oggi la sua nuova identità visiva, che esalta i valori fondanti del Club e rafforza il legame con la città di Milano. Il lancio del, che verrà utilizzato a partire dalla stagione sportiva 2021/22, è stato celebrato da una narrativa che, giocando con le iniziali ...

