Festività pasquali | ecco i principali punti dell’ordinanza di De Luca

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sarà a breve pubblicata l’ordinanza n.12 del 30 marzo 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De, che contiene disposizioni di prevenzione sanitaria in vista delle. Si anticipano i contenuti: 1- nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 è interdetto l’accesso alla frazione di Madonna dell’Arco del Comune di Sant’Anastasia (NA), salvo che per comprovate esigenze di lavoro o di urgente necessità, nei limiti strettamente indispensabili. A tal fine, è fatto divieto agli esercenti del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, di effettuare fermate all’interno del territorio di detta frazione ed è disposta la chiusura delle strade di accesso alla frazione medesima, come individuate dal Comune, sentita la Prefettura competente; 2- è fatta raccomandazione alle Diocesi della ...