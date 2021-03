Festival Fundraising: sconto sul biglietto entro il 31 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) Mancano pochi giorni per acquistare il biglietto del Festival del Fundraising 2021 con la tariffa early bird: il termine è il 31 marzo. Festival Fundraising 2021, early bird: ultimi giorni per i biglietti scontati su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 30 marzo 2021) Mancano pochi giorni per acquistare ildeldel2021 con la tariffa early bird: il termine è il 312021, early bird: ultimi giorni per i biglietti scontati su Notizie.it.

Advertising

MovimentoEtico : Festival del Fundraising: per il 2021 60 sessioni formative e 4 plenarie - VITAnonprofit : .@fundraisingfest: per il 2021 60 sessioni formative e 4 plenarie - SelvaggiaF : Non perdere la diretta di domani, giovedì 25 Marzo, dello Startup Geeks Spring Festival dedicata agli investitori.… -