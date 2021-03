Ferrara, vicesindaco a cooperativa che lavora per il Comune: via il dipendente scomodo, “è necessario per mantenere sereni rapporti” (Di martedì 30 marzo 2021) “Vi chiedo di valutare immediatamente in fase cautelare un ruolo diverso al di fuori della struttura ospedaliera, in quanto da troppo tempo l’azione diffamatoria e lesiva continua imperterrita mettendo in cattiva luce chi da anni lavora per la salute dei ferraresi”. È una richiesta di allontanare un dipendente dal luogo di lavoro rivolto a una cooperativa di servizi che ha diversi rapporti economici con il Comune di Ferrara. La richiesta arriva, via posta elettronica, dal vicesindaco del Comune stesso, il leghista Nicola ‘Naomo’ Lodi. Lodi scrive al presidente della cooperativa per lamentarsi di una persona che lavora nell’ospedale cittadino e che in più occasioni avrebbe criticato e offeso l’esponente della giunta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) “Vi chiedo di valutare immediatamente in fase cautelare un ruolo diverso al di fuori della struttura ospedaliera, in quanto da troppo tempo l’azione diffamatoria e lesiva continua imperterrita mettendo in cattiva luce chi da anniper la salute dei ferraresi”. È una richiesta di allontanare undal luogo di lavoro rivolto a unadi servizi che ha diversieconomici con ildi. La richiesta arriva, via posta elettronica, daldelstesso, il leghista Nicola ‘Naomo’ Lodi. Lodi scrive al presidente dellaper lamentarsi di una persona chenell’ospedale cittadino e che in più occasioni avrebbe criticato e offeso l’esponente della giunta di ...

