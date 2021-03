Fdi: chiusura viadotto della Magliana ha portato a forti disagi (Di martedì 30 marzo 2021) Roma – “Sono ancora forti i disagi che migliaia di romani sono costretti a subire ogni giorno a causa della chiusura al traffico del viadotto della Magliana nel tratto che va dal grande raccordo anulare verso il centro. Viabilita’ cambiata, bus deviati e grandi code specie nell’ora di punta.” “Chiunque si trovi a transitare per il viadotto della Magliana sa bene quanto tale via di collegamento sia importante e strategica per la viabilita’ di un intero quadrante della citta’.” “Non contestiamo l’intervento di manutenzione e ristrutturazione del viadotto, che anzi avrebbe dovuto esser fatto gia’ da tempo, quanto la programmazione dei lavori.” “Lavori del genere vanno fatti di notte o ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 marzo 2021) Roma – “Sono ancorache migliaia di romani sono costretti a subire ogni giorno a causaal traffico delnel tratto che va dal grande raccordo anulare verso il centro. Viabilita’ cambiata, bus deviati e grandi code specie nell’ora di punta.” “Chiunque si trovi a transitare per ilsa bene quanto tale via di collegamento sia importante e strategica per la viabilita’ di un intero quadrantecitta’.” “Non contestiamo l’intervento di manutenzione e ristrutturazione del, che anzi avrebbe dovuto esser fatto gia’ da tempo, quanto la programmazione dei lavori.” “Lavori del genere vanno fatti di notte o ...

Advertising

Figliomeni_FdI : Dopo notizia chiusura discarica #Roccasecca siamo molto preoccupati per smaltimento rifiuti di #Roma. Città rischia… - RizziRes : @FDI_Parlamento @FrancescoLollo1 Vi state state o ci state preparando per una nuova chiusura dopo l’estate? - RTMManduria : Chiusura Nefrologia Manduria, Perrini (FdI): Dializzati trasferiti a Taranto, ma i medici dove andranno? - RTMManduria : Dario Iaia (FdI)“No alla chiusura della Nefrologia di Manduria. Emiliano intervenga subito per ripristinare il repa… - lavocemaruggio : NEFROLOGIA MANDURIA, PERRINI (FDI): CHIUSURA IMPROVVISA PER TANTI DIALIZZATI TRASFERITI A TARANTO. MA I MEDICI DOVE… -