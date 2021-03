FdI a Draghi: «C’è posta per te». Flash mob a Palazzo Chigi sulle cartelle esattoriali (video) (Di martedì 30 marzo 2021) Blitz dei parlamentari di FdI davanti al portone di Palazzo Chigi per chiedere “una pace fiscale reale”. «Non possono chiedere alle aziende che stanno chiudendo i battenti per le misure decise dal governo di saldare le cartelle esattoriali», spiega la leader Giorgia Meloni, arrivata a Palazzo Chigi accompagnata da una busta da lettera enorme con su scritto: “Avviso importante per il governo”. Blitz di FdI: «Se mi chiudi non mi chiedi» Con lei, i parlamentari di FdI con dei cartelli con su scritto “Se mi chiudi non mi chiedi”. «C’è posta per Draghi – dice Meloni – è una busta simbolica, rappresenta le cartelle esattoriali che non possono essere chieste ad aziende costrette a chiudere per l’emergenza. Come si fa a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 marzo 2021) Blitz dei parlamentari di FdI davanti al portone diper chiedere “una pace fiscale reale”. «Non possono chiedere alle aziende che stanno chiudendo i battenti per le misure decise dal governo di saldare le», spiega la leader Giorgia Meloni, arrivata aaccompagnata da una busta da lettera enorme con su scritto: “Avviso importante per il governo”. Blitz di FdI: «Se mi chiudi non mi chiedi» Con lei, i parlamentari di FdI con dei cartelli con su scritto “Se mi chiudi non mi chiedi”. «C’èper– dice Meloni – è una busta simbolica, rappresenta leche non possono essere chieste ad aziende costrette a chiudere per l’emergenza. Come si fa a ...

Advertising

FratellidItalia : RT @GiorgiaMeloni: 'Se mi chiudi, non mi chiedi' FDI sotto Palazzo Chigi per chiedere una pace fiscale reale. Non si può pretendere da azie… - PaoloZulberti : RT @GiorgiaMeloni: 'Se mi chiudi, non mi chiedi' FDI sotto Palazzo Chigi per chiedere una pace fiscale reale. Non si può pretendere da azie… - SecolodItalia1 : FdI a Draghi: «C’è posta per te». Flash mob a Palazzo Chigi sulle cartelle esattoriali (video)… - nonstop9981 : RT @GiorgiaMeloni: 'Se mi chiudi, non mi chiedi' FDI sotto Palazzo Chigi per chiedere una pace fiscale reale. Non si può pretendere da azie… - simo_cg : RT @GiorgiaMeloni: 'Se mi chiudi, non mi chiedi' FDI sotto Palazzo Chigi per chiedere una pace fiscale reale. Non si può pretendere da azie… -