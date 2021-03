Faro su cooperazione internazionale e lotta all'illecito nell'era post COVID (Di martedì 30 marzo 2021) (Adnkronos) - Si è svolto oggi in formato virtuale l'evento Med 'Ripensare la cooperazione internazionale contro il traffico illecito post COVID-19', organizzato da Ispi in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e Pmi Impact, un'iniziativa di Philip Morris International, che ha visto la partecipazione di rinomati membri delle istituzioni italiane, think-tank globali e rappresentanti di importanti Paesi del Mediterraneo. Al centro del dibattito, un'analisi delle modalità con cui la pandemia COVID-19 ha colpito e modificato le attività di commercio illecito e di contrabbando, da un lato imponendo limiti senza precedenti alle organizzazioni criminali, ma dall'altro fornendo nuove e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) (Adnkronos) - Si è svolto oggi in formato virtuale l'evento Med 'Ripensare lacontro il traffico-19', organizzato da Ispi in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e dellae Pmi Impact, un'iniziativa di Philip Morris International, che ha visto la partecipazione di rinomati membri delle istituzioni italiane, think-tank globali e rappresentanti di importanti Paesi del Mediterraneo. Al centro del dibattito, un'analisi delle modalità con cui la pandemia-19 ha colpito e modificato le attività di commercioe di contrabbando, da un lato imponendo limiti senza precedenti alle organizzazioni criminali, ma dall'altro fornendo nuove e ...

Advertising

TV7Benevento : Faro su cooperazione internazionale e lotta all'illecito nell’era post COVID... - fisco24_info : Faro su cooperazione internazionale e lotta all'illecito nell’era post COVID: Si è svolto oggi in formato virtuale… - faro_atlantico : ??????Autonomia strategica, cooperazione internazionale e lotta al #COVID19. Ecco alcuni degli aspetti trattati all’in… - WillyCoyote6 : RT @agambella: “Io farò una visita in libia il 6 o 7 aprile, nella prima settimana del mese. È chiaro che l’Italia difende in Libia e nel M… - Skywalk59735517 : RT @ItalianPolitics: A sera è bene ricordare cosa ha detto il PCdM Draghi oggi in Senato: “Io farò una visita in #Libia il 6 o 7 aprile, ne… -