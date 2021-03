Farmaè | crescita a doppia cifra del fatturato

Leggi su quifinanza

(Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) –ha chiuso il 2020 con unadei ricavi pari a 65,5 milioni di Euro in aumento del 74% rispetto ai 37,6 milioni di Euro del 2019. Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) è stato pari a circa 1 milione di Euro, in diminuzione del 45% circa rispetto ai 1,7 milioni di Euro del 2019. Il Margine Operativo Lordo Adjusted (Ebitda adjusted) è pari a 1,5 milioni di Euro. L’EBIT dell’esercizio 2020 è pari a 958 migliaia di Euro, in aumento del 17% rispetto all’esercizio precedente. Il Risultato Netto è negativo per 548 migliaia di Euro rispetto a negativi 64 migliaia di Euro del 2019, dopo aver rilevato imposte correnti, differite e anticipate.La Posizione Finanziaria Netta è positiva e in netto miglioramento raggiungendo i 3,4 milioni di Euro rispetto ai 2,2 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2019. Le disponibilità liquide ...