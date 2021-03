Famoso rapper lancia una linea di scarpe con sangue umano all’interno, la Nike fa causa: ecco cosa è successo (Di martedì 30 marzo 2021) Stramba e macabra trovata quella del rapper Lil Nas X, che ha sponsorizzato le Satan Shoes, un paio di scarpe realizzate con una goccia di sangue umano nella suola. L’azienda con la quale il rapper ha realizzato le scarpe è la Mschf Product Studio Inc. Le scarpe prodotte, dicevamo, contengono una goccia di sangue mescolata ad inchiostro rosso e, al momento, ne esistono circa 666 pezzi (numero legato al satanismo) e costano 1018 dollari. Particolare anche il packaging che riporta l’immagine di un girone infernale. In meno di un minuto, tutti e 666 i pezzi sono andati sold out. Non avrete potuto fare a meno di notare che la scarpa riporta il logo del brand Nike. Ma sembra proprio che la Nike non c’entri ... Leggi su trendit (Di martedì 30 marzo 2021) Stramba e macabra trovata quella delLil Nas X, che ha sponsorizzato le Satan Shoes, un paio direalizzate con una goccia dinella suola. L’azienda con la quale ilha realizzato leè la Mschf Product Studio Inc. Leprodotte, dicevamo, contengono una goccia dimescolata ad inchiostro rosso e, al momento, ne esistono circa 666 pezzi (numero legato al satanismo) e costano 1018 dollari. Particolare anche il packaging che riporta l’immagine di un girone infernale. In meno di un minuto, tutti e 666 i pezzi sono andati sold out. Non avrete potuto fare a meno di notare che la scarpa riporta il logo del brand. Ma sembra proprio che lanon c’entri ...

