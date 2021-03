Famiglia | Bonelli | “Assegno unico atto storico di iniquità sociale”

Leggi su dire

(Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – “Sono d’accordo con Italia Viva oggi è proprio un giorno storico per famiglia, grazie all’assegno universale da 250 euro al mese a bimbo, tutte le famiglie saranno uguali quelle che hanno un patrimonio di milioni di euro e chi ha in banca 1.000 euro con la casa in affitto: un atto storico di iniquità sociale”. Lo dichiara il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli che aggiunge: “Gli interventi sulla famiglia che il Senato si accinge a votare sono sicuramente un fatto positivo, ma c’è un punto che per quanto ci riguarda non è condivisibile: perché erogare un assegno di 250 euro a tutte le famiglie senza alcuna distinzione che leghi questo contributo alle condizioni economiche e sociali dei nuclei famigliari?”.