Fabrizio Corona, nel giorno del compleanno il messaggio della madre di Belén Rodriguez: Veronica Cozzani scrive a Corona (Di martedì 30 marzo 2021) “47 anni, 6 di galera 1 di comunità, 12 anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame“, sono queste alcune delle parole scritte su Instagram dallo staff di Fabrizio Corona in occasione del compleanno dell’ex re dei paparazzi che ora si trova in carcere dopo essere stato ricoverato nel reparto di psichiatria del Niguarda di Milano. Un caso, quello di Fabrizio Corona, che sta facendo scendere in campo personalità disparate e un argomento che continua a dividere i salotti televisivi che si stanno occupando della vicenda. Salta all’occhio però, proprio spulciando l’ultimo post pubblicato da Corona in occasione del compleanno, il commento di una persona a lui in passato molto ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 30 marzo 2021) “47 anni, 6 di galera 1 di comunità, 12 anni di processi e 20 giorni di scioperofame“, sono queste alcune delle parole scritte su Instagram dallo staff diin occasione deldell’ex re dei paparazzi che ora si trova in carcere dopo essere stato ricoverato nel reparto di psichiatria del Niguarda di Milano. Un caso, quello di, che sta facendo scendere in campo personalità disparate e un argomento che continua a dividere i salotti televisivi che si stanno occupandovicenda. Salta all’occhio però, proprio spulciando l’ultimo post pubblicato dain occasione del, il commento di una persona a lui in passato molto ...

