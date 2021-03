F1, Toto Wolff sull’episodio Hamilton-Verstappen: “Servono regole chiare, non un libro di Shakespeare” (Di martedì 30 marzo 2021) Il Mondiale 2021 di F1 ha iniziato il proprio darsi a Sakhir, in Bahrain, e la risposta della Mercedes e di Lewis Hamilton è stata importante. Nonostante le difficoltà e una Red Bull con l’olandese Max Verstappen decisamente in forma, il britannico è riuscito a spuntarla grazie a una perfetta strategia e anche alla strenua resistenza nel confronto in pista con l’orange. Una dimostrazione di grande valore quella data da Hamilton che ha così iniziato nel migliore dei mondi anche questo campionato. Tuttavia, sull’epilogo della corsa nel deserto le discussioni non sono mancate. Il riferimento è alla manovra portata a compimento da Verstappen nei confronti di Lewis in curva-4: il sorpasso favorito da un’uscita dalla traiettoria prevista ha costretto Max a cedere la posizione nuovamente al rivale in curva-10 e da quel ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) Il Mondiale 2021 di F1 ha iniziato il proprio darsi a Sakhir, in Bahrain, e la risposta della Mercedes e di Lewisè stata importante. Nonostante le difficoltà e una Red Bull con l’olandese Maxdecisamente in forma, il britannico è riuscito a spuntarla grazie a una perfetta strategia e anche alla strenua resistenza nel confronto in pista con l’orange. Una dimostrazione di grande valore quella data dache ha così iniziato nel migliore dei mondi anche questo campionato. Tuttavia, sull’epilogo della corsa nel deserto le discussioni non sono mancate. Il riferimento è alla manovra portata a compimento danei confronti di Lewis in curva-4: il sorpasso favorito da un’uscita dalla traiettoria prevista ha costretto Max a cedere la posizione nuovamente al rivale in curva-10 e da quel ...

