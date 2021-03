Europeo U21, Italia-Slovenia: Cutrone e Raspadori dal 1?, le formazioni ufficiali del match (Di martedì 30 marzo 2021) L'Italia per proseguire il proprio cammino nell'Europeo U21.Gli azzurri a partire dalle ore 21.00 affronteranno la Slovenia nell'ultima gara del girone, serve vincere per essere certi del passaggio del turno. Le formazioni ufficiali del match.Italia (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Pobega, Maggiore, Sala; Raspadori, Cutrone.Commissario Tecnico: Paolo Nicolato.Slovenia (4-4-2): Vekic; Zinic, Brekalo, Karic, Kolmanic; Matko, Zaletel, Gnezda Cerin, Prelec; Elsnik, Medved.Commissario Tecnico: Milenko Acimovic. Leggi su mediagol (Di martedì 30 marzo 2021) L'per proseguire il proprio cammino nell'U21.Gli azzurri a partire dalle ore 21.00 affronteranno lanell'ultima gara del girone, serve vincere per essere certi del passaggio del turno. Ledel(3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Pobega, Maggiore, Sala;.Commissario Tecnico: Paolo Nicolato.(4-4-2): Vekic; Zinic, Brekalo, Karic, Kolmanic; Matko, Zaletel, Gnezda Cerin, Prelec; Elsnik, Medved.Commissario Tecnico: Milenko Acimovic.

