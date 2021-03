Europeo U21, Italia-Slovenia 4-0: Cutrone si prende la scena e gli azzurrini conquistano i quarti (Di martedì 30 marzo 2021) L'Italia U21 supera senza problemi la Slovenia e si guadagna il pass per i quarti di finale dell'Europeo di categoria.Gli azzurrini hanno letteralmente travolto la nazionale slovena e si sono conquistati di conseguenza il passaggio ai quarti di finale della competizione. I ragazzi guidati da mister Paolo Nicolato hanno archiviato la pratica già nel corso del primo tempo grazie ai gol di Cutrone, Maggiore e Raspadori. A chiudere il match ancora una rete di Patrick Cutrone che sigla il punteggio finale sul 4-0 e regala la qualificazioni ai suoi. Nel girone azzurro vittoria per 2-0 della Spagna sulla Repubblica Ceca che si conferma al primo posto, l'Italia dunque si piazza in seconda posizione. Leggi su mediagol (Di martedì 30 marzo 2021) L'U21 supera senza problemi lae si guadagna il pass per idi finale dell'di categoria.Glihanno letteralmente travolto la nazionale slovena e si sono conquistati di conseguenza il passaggio aidi finale della competizione. I ragazzi guidati da mister Paolo Nicolato hanno archiviato la pratica già nel corso del primo tempo grazie ai gol di, Maggiore e Raspadori. A chiudere il match ancora una rete di Patrickche sigla il punteggio finale sul 4-0 e regala la qualificazioni ai suoi. Nel girone azzurro vittoria per 2-0 della Spagna sulla Repubblica Ceca che si conferma al primo posto, l'dunque si piazza in seconda posizione.

Advertising

Eurosport_IT : AZZURRINI AI QUARTI ?????? L'Italia U21 riscatta un brutto avvio di Europeo spazzando la Slovenia e si qualifica alla… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL DATO - L'Italia U21 ha effettuato 10 tiri nello specchio della porta in un singolo match dell'Europeo di categoria h… - napolimagazine : IL DATO - L'Italia U21 ha effettuato 10 tiri nello specchio della porta in un singolo match dell'Europeo di categor… - apetrazzuolo : IL DATO - L'Italia U21 ha effettuato 10 tiri nello specchio della porta in un singolo match dell'Europeo di categor… - GianluigiO : RT @Eurosport_IT: AZZURRINI AI QUARTI ?????? L'Italia U21 riscatta un brutto avvio di Europeo spazzando la Slovenia e si qualifica alla Final… -