Europei Under 21, quarti di finale: le squadre qualificate (Di martedì 30 marzo 2021) Tutto pronto per i quarti di finale degli Europei Under 21, in programma nella prima fase a gironi a marzo prima di entrare nel vivo tra maggio e giugno con i quarti di finale fino all’ultimo atto in programma a Lubiana. Le prime due di ciascun girone accedono al turno successivo e l’Italia spera di riuscire ad accedere ai quarti di finale per dare continuità al sogno della vittoria finale. Impresa difficile essendo nel girone della Spagna, tre volte vincitrice nelle ultime cinque edizioni. SEGUI LA DIRETTA ITALIA AI quarti SE… TUTTE LE COMBINAZIONI REGOLAMENTO Europei Under 21, CHI PASSA A PARI PUNTI I TELECRONISTI DI ITALIA-SLOVENIA Le squadre ... Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Tutto pronto per ididegli21, in programma nella prima fase a gironi a marzo prima di entrare nel vivo tra maggio e giugno con idifino all’ultimo atto in programma a Lubiana. Le prime due di ciascun girone accedono al turno successivo e l’Italia spera di riuscire ad accedere aidiper dare continuità al sogno della vittoria. Impresa difficile essendo nel girone della Spagna, tre volte vincitrice nelle ultime cinque edizioni. SEGUI LA DIRETTA ITALIA AISE… TUTTE LE COMBINAZIONI REGOLAMENTO21, CHI PASSA A PARI PUNTI I TELECRONISTI DI ITALIA-SLOVENIA Le...

Advertising

TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Under 21: Europei, azzurri ai quarti in caso di vittoria contro la Slovenia - ilveggente_it : ???? #EuropeoUnder21 Altra gara stasera valida per l’Europeo #Under21 che vedrà scendere in campo. la #Spagna cont… - infoitsport : Diretta Italia Slovenia Under 21/ Streaming video Rai: tutto o niente (Europei) - blab_live : Europei #Under21 #U21EURO, prima fase: analisi, quote, variazioni e #pronostici della terza giornata. Gara decisiv… -